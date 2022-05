Tradition des croix de Saint Jean Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac Catégories d’évènement: Bernos-Beaulac

Gironde

Tradition des croix de Saint Jean Bernos-Beaulac, 11 juin 2022, Bernos-Beaulac.

2022-06-11 – 2022-06-11

Bernos-Beaulac Gironde Bernos-Beaulac EUR 20 Les Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac vous propose de participer à une journée dédiée à la tradition locale des Croix de Saint Jean avec un atelier enfant à 15h.

Confectionnées avec des fleurs naturelles, ces croix, une fois bénites, étaient fixées au-dessus de toutes les portes des maisons, dépendances et habitants.

L’atelier de confection se déroulera de 15h à 17h00.

A 18h30, une messe aura lieu avec bénédiction des croix. A l’issue de la messe, vers 19h30, un apéritif sera offert sur la place de la mairie.

