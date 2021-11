Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Tradionnelle HARENGADE en chansons Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Tradionnelle HARENGADE en chansons Cayeux-sur-Mer, 13 novembre 2021, Cayeux-sur-Mer. Tradionnelle HARENGADE en chansons Cayeux-sur-Mer

2021-11-13 – 2021-11-13

Cayeux-sur-Mer Somme Cayeux-sur-Mer Traditionnelle Harengade en chansons, organisée par le Pompons rouges de Cayeux sur mer

Harengs grillés ou marinés, avec l’automne, la saison du hareng est revenue et avec elle, c’est le retour des harengades sur la côte picarde ! Traditionnelle Harengade en chansons, organisée par le Pompons rouges de Cayeux sur mer

Harengs grillés ou marinés, avec l’automne, la saison du hareng est revenue et avec elle, c’est le retour des harengades sur la côte picarde ! jean-pierreboyard@orange.fr +33 6 74 55 04 44 Traditionnelle Harengade en chansons, organisée par le Pompons rouges de Cayeux sur mer

Harengs grillés ou marinés, avec l’automne, la saison du hareng est revenue et avec elle, c’est le retour des harengades sur la côte picarde ! De ci de la

Cayeux-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Autres Lieu Cayeux-sur-Mer Adresse Ville Cayeux-sur-Mer lieuville Cayeux-sur-Mer