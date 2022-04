Tradi’ Deiz : les premières épreuves du championnat national de danse bretonne Palais des Arts, 17 avril 2022, Vannes.

Tradi’ Deiz : les premières épreuves du championnat national de danse bretonne

Palais des Arts, le dimanche 17 avril à 09:00

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, le Tradi’deiz revient sous une nouvelle bannière (celle de Kenleur) et avec plusieurs nouvelles propositions. Le dimanche 17 avril prochain, Vannes accueillera donc la première épreuve du Championnat national de danse bretonne au Palais des Arts. Cette journée entièrement gratuite sera rythmée notamment par une déambulation de 2 000 artistes amateurs ainsi qu’un apéro-concert dansé, sur l’esplanade Anne de Bretagne. **Une journée de travail et de plaisir** La confédération Kenleur et la Ville de Vannes invitent 63 cercles celtiques, toutes catégories confondues, à participer à Tradi’Deiz. C’est un record de participants. La première partie de cette journée de fête et d’échanges sera consacrée à l’évaluation des groupes. Elle se passera au Palais des Arts et est ouverte au public. La seconde partie se déroulera autour de la rue Thiers et dans les jardins des remparts avec une déambulation par les 2 000 danseurs et musiciens présents, suivie d’un apéro-concert sur l’esplanade du Palais des Arts en attendant les résultats du concours. Une année exceptionnelle : un rendez-vous de 2 000 artistes pour célébrer la naissance de Kenleur.

Entrée libre

70 ensembles, 2 000 artistes : le plus grand rassemblement de danseurs de Bretagne !

Palais des Arts Vannes Vannes Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T21:30:00