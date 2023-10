Atelier de réparation de fauteuils, rideaux et coussins Tradi Décor Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Atelier de réparation de fauteuils, rideaux et coussins Tradi Décor Reims, 21 octobre 2023, Reims. Atelier de réparation de fauteuils, rideaux et coussins 21 et 22 octobre Tradi Décor Présentation de l’atelier et des produits et explications du processus de réparation. Tradi Décor 141 avenue de Laon 51100 Reims Reims 51100 Trois Fontaines Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-22T11:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Tradi Décor Adresse 141 avenue de Laon 51100 Reims Ville Reims Departement Marne Lieu Ville Tradi Décor Reims latitude longitude 49.267596;4.024187

Tradi Décor Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/