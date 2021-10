Trad’Hivernales Quai Des Arts Kédez | Sommières, 12 janvier 2022, Sommières.

Trad’Hivernales

du mercredi 12 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à Quai Des Arts Kédez | Sommières

→ Cette année les **Trad’Hivernales** se dérouleront du 12 au 16 janvier 2022 à Sommières (30). Un beau festival de musiques et danses traditionnelles en mode actuel, regroupant une vingtaine d’artistes et groupes musicaux. Comme chaque année, c’est une programmation éclectique qui vous attend, un tour d’horizon original et représentatif de ce que l’on peut actuellement écouter ou danser. Un moment de rencontre et de partage trans-générationnel, placé sous le signe de la “convivencia” (art de vivre ensemble dans le respect de l’autre). Sans oublier bien-sûr, le balèti des enfants, des expos un marché et l’incontournable Café Oc… Un événement chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis. Programme à consulter sur : [[https://www.tradhivernales.com/](https://www.tradhivernales.com/)](https://www.tradhivernales.com/) * Concerts nomades samedi : 5 € * Jeudi au Jazz Corner : 8 € * Kedez (samedi ou dimanche) : 15 € * Pass week-end au Kedez : 22 €

De 8.00 € à 22.00 €

Festival de musiques et de danses traditionnelles occitanes

Quai Des Arts Kédez | Sommières 300 Avenue de la Gare, 30250 Sommières Sommières Gard



