du mercredi 25 mai au samedi 28 mai à Pavie

TRAD’ENVIE vous donne rendez-vous pour fêter sa 24ème édition ! Depuis 30 ans, à Pavie, le Festival **TRAD’ENVIE** insuffle son vivre-ensemble, ses valeurs de partage. Partage de la fête, partage de la danse, du chant, partage des musiques venues d’ici et d’ailleurs. **Des trad’apéro animés** Tous les jours, deux Trad’Apéro gratuits où les festivaliers peuvent écouter et danser sous le chapiteau de l’esplanade guinguette. Au total 7 Trad’Apéro pour découvrir les groupes dans des conditions techniques professionnelles. **Un espace festival très musical** L’esplanade Guinguette peut accueillir le public en toute sécurité et laisser libre cours à l’écoute ou la danse. Des stands de restauration sont prévus pour permettre aux festivaliers de se poser, de se restaurer et de profiter pleinement des moments musicaux partagés. Une offre musicale particulière **Des stages de très haut niveau** (Accordéon, danses, chants etc …) Stage et concert « Notes de Passages » Une rencontre entre le Jazz et le Chant traditionnel.

4 jours de festival, concerts, bals, découverte, stages, salon de lutherie sur le Gers

