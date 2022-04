Trad’ en Save Salle Des Fetes,Menville (31)

Trad’ en Save Salle Des Fetes,Menville (31), 21 mai 2022, . Trad’ en Save

Salle Des Fetes, Menville (31), le samedi 21 mai à 15:00 Entrée libre

avec Accord’ A Coté, Ateliers Arpalhands, Duo Safon-Roussel, Litan solo, Louvat’ Oc, Quatuor Trad, Rémi Geffroy, Tradivarium et Trio Pique Poque Salle Des Fetes,Menville (31) Rue des platanes 31530 Menville Salle Des Fetes, 31530 Menville, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle Des Fetes,Menville (31) Adresse Rue des platanes 31530 Menville Salle Des Fetes, 31530 Menville, France lieuville Salle Des Fetes,Menville (31)

Salle Des Fetes,Menville (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//