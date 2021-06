Trad en fête La Grange Rouge | La Chapelle-Naude, 12 juin 2021-12 juin 2021, La Chapelle-Naude.

Dans un cadre d’exception, la Grange Rouge, ancienne ferme bressane du 17ème siècle, propose à tous les musiciens, danseurs, luthiers, passionnés du répertoire traditionnel et folk de se rencontrer, jouer et danser ensemble. Le temps d’un week-end, le site est métamorphosé. Parquets et chapiteaux sont montés et accueillent concerts, bals, luthiers, conteurs et ateliers pour petits et grands. Un véritable brassage culturel où * Les musiciens investissent le site pour jouer ensemble, mélanger leurs influences ; * Des boeufs s’improvisent ; * Les danseurs (confirmés ou débutants) sont entraînés lors des bals et concerts ; * Les curieux s’initient ; * Le public se surprend à battre le rythme au son d’instruments traditionnels ; * La danse éclot et le son coule à flot. De quoi faire rêver !

Pass 2 jours vend.et sam. plein tarif : 16 €

Bal folk et bœufs jusqu’au bout de la nuit.

