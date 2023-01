Trad’ Azun : stage et bal Gaillagos Gaillagos Gaillagos Catégories d’Évènement: Gaillagos

2023-03-18

Salle des fêtes GAILLAGOS

Gaillagos

Hautes-Pyrénées
Inscriptions et renseignements sur le site « tradazun.jimdofree »

Stage de 3 heures : 12 euros adulte/enfant

Entrée au bal : 12 euros / gratuit pour les moins de 16 ans Festival de musiques traditionnelles, qui débute par la journée du 18 mars, et se poursuivra les 01,02,03 septembre 2023.

Au programme du 18 mars, jour anniversaire de l’association qui fête ses 10 ans:

– stage de danses de Bigorre et stage de chant traditionnel de 16h à 19h.

– repas sur réservation à 19h30

– 21h : bal avec DBRB (duo Bigorre Rousse Bouyssou), et le groupe PARPALHON
a_encadence@orange.fr +33 6 30 70 65 46 http://tradazun.jimdo.com/

