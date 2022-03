Trad’ Azun : Bal Gaillagos Gaillagos Catégories d’évènement: Gaillagos

Hautes-Pyrénées

Trad’ Azun : Bal Gaillagos, 21 mai 2022, Gaillagos. Trad’ Azun : Bal Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos

2022-05-21 21:00:00 – 2022-05-21 Salle des fêtes GAILLAGOS

Gaillagos Hautes-Pyrénées Gaillagos Bal de promotion du festival Trad’azun, avec Mickaël Vidal Solo et Clément Rousse Solo a_encadence@orange.fr +33 6 30 70 65 46 http://tradazun.jimdo.com/ Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gaillagos, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gaillagos Adresse Salle des fêtes GAILLAGOS Ville Gaillagos lieuville Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos Departement Hautes-Pyrénées

Gaillagos Gaillagos Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillagos/

Trad’ Azun : Bal Gaillagos 2022-05-21 was last modified: by Trad’ Azun : Bal Gaillagos Gaillagos 21 mai 2022 Gaillagos Hautes-Pyrénées

Gaillagos Hautes-Pyrénées