Salle des fêtes de Landouge, Limoges (87), le samedi 12 novembre à 14:30

14h30 Stage de danse “Sauts et Branle Béarnais” 18h30 Apéro offert 19h00 Repas “On apporte son manger, ses couverts et on partage” 20h30 Bal trad’ avec ***Roule… et ferme derrière*** et ***Le Plaque*** *source : événement [Trad’ à Landouge](https://agendatrad.org/e/35704) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Stage 10€ et 6€ – Bal 10€ et 8€

avec Le Plaque et Roule et ferme derrière

Salle des fêtes de Landouge,Limoges (87) 3, Rue du Mas Bilier Salle des fêtes de Landouge, 87100 Limoges, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T14:30:00 2022-11-12T02:00:00