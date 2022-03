Ateliers enfants – Arts Créatifs et Nature – Vacances de Printemps 2022. CITÉ DES BROSSIERS Tracy-le-Mont Catégories d’évènement: Oise

Ateliers enfants – Arts Créatifs et Nature – Vacances de Printemps 2022. CITÉ DES BROSSIERS, 12 avril 2022 14:00, Tracy-le-Mont. Mardi 12 avril, 14h00 Sur place Inscription obligatoire, 15 €/atelier 1h 0674150182, Dhenin.gladys@outlook.fr Ateliers enfants Arts Créatifs et Nature Viens découvrir la Nature sous une autre forme ! Imagination et créations avec les éléments naturels sont au coeur des arts créatifs proposés. Dans un partage bienveillant et chaleureux nous échangerons nos connaissances ! CITÉ DES BROSSIERS 56 rue de Nervaise, 60170 Tracy-le-Mont, Oise 60170 Tracy-le-Mont Oise mardi 12 avril – 14h00 à 15h00

