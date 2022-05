TRACY DE SÀ & SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS + MIND PALACE Le Tamanoir, 3 juin 2022, Gennevilliers.

Le Tamanoir, le vendredi 3 juin à 20:30

### **TRACY DE SÀ & SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS** Shaolin Temple Defenders rencontre Tracy De Sá pour un nouveau spectacle explosif ! Shaolin Temple Defenders affirme un penchant de plus en plus fort pour le hip-hop. Ils assument cette métamorphose avec Tracy de Sá : la rencontre avec la MC polyglotte indomptable les propulse vers de nouvelles dimensions. Ainsi Tracy de Sá et Brother Lion forment un duo impétueux qui génère à la fois explosivité et douceur mélodique. En chef d’orchestre, Dj B-SO, vient coudre le tout de sonorités électro à la croisée des deux univers. Un son lourd et moderne, un groove organique, un flow imparable ! [https://youtu.be/ZjoSvmWwu5s](https://youtu.be/ZjoSvmWwu5s) ### **MIND PALACE** Soul épicée et métissée, mêlée de rock, de funk et de hip hop, le jeu du groupe Mind Palace flirte avec de nombreux genres musicaux, à travers les multiples influences des six personnalités qui composent cette bande hybride [https://youtu.be/Lw5xVW0cdgA](https://youtu.be/Lw5xVW0cdgA)

Prévente 8/10 euros et Sur place 10/12 euros

Hip Hop Funk Soul

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine



