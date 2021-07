La Chailleuse La Chailleuse Jura, La Chailleuse Tractro-Retro à Saint-Laurent-la-Roche La Chailleuse La Chailleuse Catégories d’évènement: Jura

La Chailleuse Jura La Chailleuse Le 18 juillet 2021 à Saint-Laurent-la-Roche (La Chailleuse): 4ème édition de « Tracto-Retro » Exposition: Tracteurs et matériels agricoles anciens.

Bourse d’échange: Pièces mécaniques anciennes.

Animations: Défilés de tracteurs, jeux divers, animations enfants, tombola.

