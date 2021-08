Tracn’Arts Égliseneuve-des-Liards, 15 août 2021, Égliseneuve-des-Liards. Tracn’Arts 2021-08-15 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-15 18:00:00 18:00:00

Égliseneuve-des-Liards Puy-de-Dôme Égliseneuve-des-Liards Au programme du Trac’Narts à Egliseneuve-des Liards : visite guidée du Pays d’Art et d’Histoire de 9h30 à 12h, spectacle Cie La Balançoire “Les Spontanés de Georges” de 10h30 à 18h, concert Soul Fool’s de 12h30 à 17h, brocante, … https://festivaldutrac.wixsite.com/festivaldutrac dernière mise à jour : 2021-07-31 par

