THE HORNY WACKERS Samedi 25 novembre, 20h00 TRACK'N'ART

Un batteur, un guitariste et un chanteur jouent un Rock & Roll déjanté, à la manière de JON SPENCER: même folie, même guitare torturée et hachée et même type de vocaux également., ça sent la sueur et le Rock’n’’Roll un point c’est tout.

TRACK'N'ART 13 rue Bon Secours, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

Rock & Roll Déjanté