Track Théâtre Paris – Villette Paris

Paris

Track Théâtre Paris – Villette, 16 février 2023, Paris. Du jeudi 16 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

payant de 5€ à 12€ Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique : le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans les virages, leur sifflement dans les descentes et le tchou-tchou évidemment ! Imaginez plusieurs trains comme autant d'instruments, le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de Track, cet objet sonore et visuel conçu pour les petits, qui émerveillera aussi les grands. Lauréat 2020 de La Couveuse, dispositif d'accompagnement des nouvelles écritures scéniques pour la petite enfance (Théâtre Paris-Villette, Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon, Théâtre Molière de Sète – Scène nationale). Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Théâtre Paris - Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris

