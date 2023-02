TRACK CENTRE DES ARTS, 16 avril 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique : le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons, leur sifflement et le tchou-tchou évidemment ! Imaginez plusieurs trains comme autant d'instruments, le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de Track, cet objet sonore et visuel conçu pour petits et grands. Durée 1H Distribution Idée originale dispositif : Céline Garnavault & Thomas Sillard Dramaturgie & mise en scène : Céline Garnavault Création sonore & objets connectés : Thomas Sillard Jeu & musique : Laurent Duprat – L.O.S. Développement : Raphael Renaud – KINOKI Création lumières : Alizée Bordeau Assistanat mise en scène : Adélaïde Poulard Construction décor : Daniel Péraud & Sophie Burgaud Collaboration scénographie : Olivier Droux Collaboration son : Margaux Robin Collaboration mouvement : Thomas Guerry Circuit métal : CAP chaudronnerie du Lycée Réaumur de Poitiers Costumes : Stéfani Gicquiaud Régie lumière en alternance : Alizée Bordeau/ Anaëlle Audhui Régie son en alternance : Thomas Sillard / Margaux Robin / Félix Mirabel Documentaire sur la création de TRACK : Luka Merlet Photographies : Frédéric Desmesure Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d'accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L'accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique : le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons, leur sifflement et le tchou-tchou évidemment ! Imaginez plusieurs trains comme autant d’instruments, le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de Track, cet objet sonore et visuel conçu pour petits et grands.

Durée 1H

Distribution

Idée originale dispositif : Céline Garnavault & Thomas Sillard

Dramaturgie & mise en scène : Céline Garnavault

Création sonore & objets connectés : Thomas Sillard

Jeu & musique : Laurent Duprat – L.O.S. Développement : Raphael Renaud – KINOKI

Création lumières : Alizée Bordeau

Assistanat mise en scène : Adélaïde Poulard

Construction décor : Daniel Péraud & Sophie Burgaud

Collaboration scénographie : Olivier Droux

Collaboration son : Margaux Robin

Collaboration mouvement : Thomas Guerry

Circuit métal : CAP chaudronnerie du Lycée Réaumur de Poitiers

Costumes : Stéfani Gicquiaud

Régie lumière en alternance : Alizée Bordeau/ Anaëlle Audhui

Régie son en alternance : Thomas Sillard / Margaux Robin / Félix Mirabel

Documentaire sur la création de TRACK : Luka Merlet

Photographies : Frédéric Desmesure

Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord.

Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

