Traces et indices Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Ménétréol-sous-Sancerre

Traces et indices, 11 mars 2023, Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre. Traces et indices La Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre Cher

2023-03-11 – 2023-03-11 Ménétréol-sous-Sancerre

Cher Ménétréol-sous-Sancerre Au crépuscule, dans un cadre atypique, venez apprendre à reconnaître les traces et indices des animaux.

Habillés chaudement, suivez le guide qui vous transmettra tout son savoir sur les animaux et insectes présent sur le territoire ! Au crépuscule, dans un cadre atypique, venez apprendre à reconnaître les traces et indices des animaux. tourisme@departement18.fr +33 2 48 58 66 33 © ENS CG18

Ménétréol-sous-Sancerre

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Ménétréol-sous-Sancerre Autres Lieu Ménétréol-sous-Sancerre Adresse La Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre Cher Ville Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Departement Cher Lieu Ville Ménétréol-sous-Sancerre

Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetreol-sous-sancerre menetreol-sous-sancerre/

Traces et indices 2023-03-11 was last modified: by Traces et indices Ménétréol-sous-Sancerre 11 mars 2023 cher La Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre Cher Ménétréol-sous-Sancerre

Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Cher