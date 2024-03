Traces et indices Les habitants sauvages de nos forêts Niedersoultzbach, samedi 5 octobre 2024.

Traces et indices Les habitants sauvages de nos forêts Niedersoultzbach Bas-Rhin

Le temps d’un après-midi, partez à la recherche des différentes traces laissées par la faune locale, empreintes, poils, reste de repas.

Notre guide naturaliste, vous emmènera à travers les chemins sur les pas des petits et grands mammifères, des insectes et à l’écoute du chant des oiseaux. Nous aborderons les liens indissociables qui unissent forêt et faune sauvage, la fragilité de cet écosystème et les nombreux services vitaux qu’il nous rend. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-05 16:00:00

18 rue Principale

Niedersoultzbach 67330 Bas-Rhin Grand Est contact@lespiverts.org

