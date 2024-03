Traces et indices de présences des animaux de nos forêts maison des forets – temporaire centre de loisirs la sapinière Saint-Étienne-du-Rouvray, dimanche 21 avril 2024.

Traces et indices de présences des animaux de nos forêts Venez apprendre à reconnaître les indices de présences des animaux. Dimanche 21 avril, 14h30 maison des forets – temporaire centre de loisirs la sapinière Tout public, à partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation (max 30 personnes)

Difficiles à observer car méfiants ou de moeurs nocturnes, les animaux de nos forêts passent bien souvent inaperçus. Pourtant ils sont bien là, il n’ y a qu’à se pencher sur les traces et indices qu’ils nous ont laissé pour pouvoir détecter leurs présences et en apprendre plus sur leurs modes de vie.

Lors de cette balade notre sens de l’observation sera à son maximum pour déceler et apprendre à reconnaître ces indices de présences.

maison des forets – temporaire centre de loisirs la sapinière chemin des cateliers 76800 Saint Etienne du Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie