TRACES ET INDICES DE LA FORÊT EN FORÊT DE CHANDELAIS Baugé-en-Anjou, samedi 16 mars 2024.

TRACES ET INDICES DE LA FORÊT EN FORÊT DE CHANDELAIS

A l’occasion de la journée mondiale de la forêt, partez inspecter les sentiers et découvrez les traces des animaux qui ont emprunté le même chemin que vous. Saurez-vous reconnaître l’empreinte du chevreuil de celle du sanglier ? Et pour terminer, repartez avec votre moulage d’empreinte

Famille. A partir de 8 ans. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

En partenariat avec la LPO. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

BAUGE

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement TRACES ET INDICES DE LA FORÊT EN FORÊT DE CHANDELAIS Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire