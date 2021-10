Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Traces et indices : dans la peau d’un chasseur cueilleur Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly

Traces et indices : dans la peau d’un chasseur cueilleur Solutré-Pouilly, 6 novembre 2021, Solutré-Pouilly. Traces et indices : dans la peau d’un chasseur cueilleur 2021-11-06 09:00:00 – 2021-11-06 12:00:00 Route du Musée Parking de la Roche

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Solutré-Pouilly EUR 0 0 Profitez d’une activité ludique en pleine nature pour pister les traces et indices des animaux sauvages, une

compétence héritée de nos ancêtres du Paléolithique.

Animation par Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement à la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Ligue pour la protection des oiseaux).

Prévoir des chaussures de randonnée, jumelles et bouteille d’eau.

Sur réservation sur rochedesolutre.com

Gratuit.

RDV parking de la Roche de Solutré. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Autres Lieu Solutré-Pouilly Adresse Route du Musée Parking de la Roche Ville Solutré-Pouilly lieuville 46.29705#4.71796