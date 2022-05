Traces et indices d’animaux au bois d’Ardennes à Ducey

2022-07-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-13 17:00:00 17:00:00 Partez à la découverte des indices de présence de mammifères (chevreuil, blaireau, écureuil…) mais aussi des oiseaux (trous de pics) et des insectes qui habitent ce bois.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

