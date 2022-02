Traces et indices Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Gironde

Traces et indices Belin-Béliet, 1 octobre 2022, Belin-Béliet. Traces et indices Salle Panoramique 31 Route du Graoux Belin-Béliet

2022-10-01 09:00:00 – 2022-10-01 17:00:00 Salle Panoramique 31 Route du Graoux

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet EUR 25 25 Le Parc s’associe à la Ferme Mobile pour vous proposer une initiation à la reconnaissance des traces et indices laissés par la faune sauvage.

• Initiation à la reconnaissance

• Technique de récolte des traces

• Moulage calque, matériel, bibliographie Le Parc s’associe à la Ferme Mobile pour vous proposer une initiation à la reconnaissance des traces et indices laissés par la faune sauvage.

• Initiation à la reconnaissance

• Technique de récolte des traces

• Moulage calque, matériel, bibliographie +33 5 57 71 99 99 Le Parc s’associe à la Ferme Mobile pour vous proposer une initiation à la reconnaissance des traces et indices laissés par la faune sauvage.

• Initiation à la reconnaissance

• Technique de récolte des traces

• Moulage calque, matériel, bibliographie PNRLG

Salle Panoramique 31 Route du Graoux Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Belin-Béliet, Gironde Autres Lieu Belin-Béliet Adresse Salle Panoramique 31 Route du Graoux Ville Belin-Béliet lieuville Salle Panoramique 31 Route du Graoux Belin-Béliet Departement Gironde

Belin-Béliet Belin-Béliet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belin-beliet/

Traces et indices Belin-Béliet 2022-10-01 was last modified: by Traces et indices Belin-Béliet Belin-Béliet 1 octobre 2022 Belin-Béliet Gironde

Belin-Béliet Gironde