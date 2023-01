Traces et indices Balizac Balizac Balizac Catégories d’Évènement: Balizac

Gironde Balizac EUR Bien souvent en balade on ne voit pas d’animaux et pourtant la nature en est peuplée ! C’est en cherchant et en interprétant les traces et les indices laissés que les participants découvriront la diversité des habitants de la forêt.

