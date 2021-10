Villeneuve-d'Ascq LaM,Lille Métropole Musée d'art moderne,d'art contemporain et d'art brut Nord, Villeneuve-d'Ascq “Traces et fictions : résister, informer et créer en prison” par Savine Faupin, Philippe Artières, Anne Philippe LaM,Lille Métropole Musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

“Traces et fictions : résister, informer et créer en prison” par Savine Faupin, Philippe Artières, Anne Philippe LaM,Lille Métropole Musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut, 27 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. “Traces et fictions : résister, informer et créer en prison” par Savine Faupin, Philippe Artières, Anne Philippe

LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, le samedi 27 novembre à 14:00

1872, en prison, une femme réalise des collages et écrit une pièce de théâtre avant de sombrer dans l’anonymat. 144 ans après, ses œuvres entrent dans la collection du LaM et permettent de retrouver son nom et son histoire ; 1971 une lettre d’un jeune détenu arrive à Michel Foucault suite à la formation du GIP, le groupe d’information sur les prisons. Jusqu’à ce jour inédite elle sera lue et discutée avec le public ; 1996, des Télérencontres entre Chris Marker et des personnes en détention sont réalisées par le cinéaste Alain Moreau à la Maison d’arrêt de la Santé, à Paris. Elles seront pour la première fois restituées au public par l’intermédiaire d’une « lecture-arpentée ». Trois temps, trois contextes et trois mises au jour d’une invisibilité par l’intermédiaire de l’œuvre, de l’archive et de la performance. Rencontre ponctuée de lectures “arpentées” d’Anne Philippe avec Jolien Naeyaert, Francine Auger-Rey journaliste documentariste, Olivier Derousseau, cinéaste, Aline Fischer, cinéaste, Kantuta Quirós, curatrice, théoricienne de l’art, cinéaste, Arnaud Lambert, critique et réalisateur.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

1872, en prison, une femme réalise des collages et écrit une pièce. 144 ans après, ses œuvres entrent au LaM. Trois mises au jour d’une invisibilité par l’œuvre, l’archive et la performance. LaM,Lille Métropole Musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM,Lille Métropole Musée d'art moderne,d'art contemporain et d'art brut Adresse 1 allée du Musée Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LaM,Lille Métropole Musée d'art moderne,d'art contemporain et d'art brut Villeneuve-d'Ascq