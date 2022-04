Traces et empreintes Marcenais Marcenais Catégories d’évènement: Gironde

Traces et empreintes Marcenais, 9 août 2022, Marcenais.

2022-08-09 10:00:00 – 2022-08-09 12:00:00

Accompagnés d'un animateur environnement, vous vous lancerez sur les traces des animaux et tenterez d'identifier à quelles espèces elles appartiennent. Ensuite, réalisez les empreintes des animaux.

dernière mise à jour : 2022-04-01

