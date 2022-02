Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’évènement: Isère

Saint-Christophe-en-Oisans

Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans, 2 avril 2022, Saint-Christophe-en-Oisans. Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans

2022-04-02 – 2022-04-03 Association AVEC St Christophe

Saint-Christophe-en-Oisans Isère Saint-Christophe-en-Oisans EUR 50 50 Venez vous initiez à la pratique du ski de randonnée et de la raquette. De la découverte, du fun, du plein air et des sensations en toute sécurité.

Programme et tarifs 2022 en cours d’élaboration. avec@saint-christophe-en-oisans.fr +33 7 83 66 29 18 https://avecsaintchristopheenoisans.addock.co/ Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans

dernière mise à jour : 2021-10-26 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Autres Lieu Saint-Christophe-en-Oisans Adresse Association AVEC St Christophe Ville Saint-Christophe-en-Oisans lieuville Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans Departement Isère

Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-en-oisans/

Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans 2022-04-02 was last modified: by Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans 2 avril 2022 Isère Saint-Christophe-en-Oisans

Saint-Christophe-en-Oisans Isère