À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, une rencontre ludique et « tactile » avec des pièces archéologiques fréquentes dans nos campagnes de l’Albigeois, est proposée par le Centre Archéologique des Pays Albigeois. Bifaces, haches, outils préhistoriques mais aussi terres-cuites, écrivent à leur façon l’histoire d’un territoire. Avec comme guides des archéologues, venez découvrir, toucher et respecter les traces d’un passé parfois très ancien. _Tout public à partir de 10 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Rencontre avec le Centre Archéologique des Pays Albigeois (CAPA) dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

