«Traces. Discours aux nations africaines» à l’Auditorium Arditi Auditorium Fondation Arditi, 7 avril 2022, Genève.

«Traces. Discours aux nations africaines» à l’Auditorium Arditi

Auditorium Fondation Arditi, le jeudi 7 avril à 20:00

Cette représentation s’inscrit dans les deux semaines de rencontres, d’échanges et de partages menées par la Licra-Genève autour du dernier livre de Felwine Sarr «Traces, discours aux nations africaines». _« J’ai conquis la Parole. Elle me fut longtemps refusée. (…) Je dois vous parler, vous mes semblables, car seule la parole demeure. »._ Conteur exceptionnel, Étienne Minoungou est seul, debout, dressé face au monde avec la ferme volonté de s’adresser à lui. Il prend la parole pour donner corps au récit de la vie qu’il a traversée en quittant l’Afrique pour y revenir porteur d’un message d’espoir. Il incarne la pensée philosophique et poétique de Felwine Sarr qui écrit ce Discours aux Nations africaines à la manière d’une vaste odyssée, voyage métaphorique en direction d’un engagement lumineux. Un regard de son continent posé sur lui-même et sur le monde au service de l’avenir de la jeunesse. Un texte propulsé comme une expérience qui se construit en assemblée, dans un dialogue et un partage incessant entre la salle et la scène. Un mouvement réglé par le souffle puissant du comédien et la musique groove de Simon Winsé. Une conquête à venir qui s’écrit au passé comme au présent, au singulier comme au pluriel. **Avec** Étienne Minoungou, Simon Winsé **Texte** Felwine Sarr **Mise en scène** Étienne Minoungou **Musique** Simon Winsé **Regard extérieur** Aristide Tarnagda **Lumière** Rémy Brans **Production** Théâtre de Namur **Coproduction** Festival Les Récréâtrales (Ouagadougou), Festival AfriCologne. **Avec le soutien de** la Fondation Gabrielle von Brochowski Sud-Nord et de l’Institut Français (Paris). **Diffusion** La Charge du Rhinocéros. **Durée** 60 min. Jeudi 7 avril 2022 à 20h. Billets disponibles [ici](https://etickets.infomaniak.com/shop/9x2P7a7L7q/) Ces événements sont soutenus par le Service de lutte contre le racisme, la République et Canton de Genève (Programme d’Intégration Cantonal), la Ville de Genève (département des finances, de l’environnement et du logement; département de la cohésion sociale; service Agenda 21), la Fondation Leenaards, le Fonds culturel Sud. En coréalisation avec le MEG (Musée d’ethnographie Genève) et l’Université de Genève et en partenariat avec La librairie Payot.

CHF 35.- (normal) / CHF 25.- (réduit)

Spectacle «Traces. Discours aux nations africaines» avec Etienne Minoungou et Simon Winsé. Jeudi 7 avril à 20h à l’Auditorium Arditi.

Auditorium Fondation Arditi Avenue du Mail 1, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:00:00