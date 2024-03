TRACES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Devant la Cathedrale Orléans, samedi 23 mars 2024.

TRACES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Découvrez grâce à la technique du frottage de nombreux lieux chargés

23 mars – 10 juillet Devant la Cathedrale Gratuit

Découvrez grâce à la technique du frottage de nombreux lieux chargés

d’histoire et des personnages illustres qui ont fait l’histoire d’Orléans.

Collectez-les et créez à votre tour un hommage personnel.

Cette visite-atelier est conçue sous la forme d’un parcours en ville. Elle comprend de l’estampage et de l’écriture.

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts.

Limité à 12 enfants (10-15 ans, en duo avec l’accompagnant)

Durée 1h30

Gratuit

Réservation obligatoire. L’achat des billets se fait auprès de l’Office de tourisme Orléans Val-de-Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie

en ligne sur le site www.tourisme-orleansmetropole.com

Devant la Cathedrale Cathedrale Sainte-Croix Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Atelier de frottage © Saint-Louis Cabourg