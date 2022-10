Traces de l’homme

2022-10-26 – 2022-10-26 Le temps d’un après-midi, War dro an Natur vous propose d’aller à la découverte des techniques ancestrales, encore utilisées par certains peuples. Comment tailler du bois et allumer un feu n’auront plus de secret pour vous. Animé par War Dro An Natur. À partir de 6 ans. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

