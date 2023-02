Traces de danses – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 3 mars 2023, Nantes.

2023-03-03

Horaire : 20:45 22:00

Gratuit : oui Entrée libre, jauge limitée.

Marie Houdin avait marqué la saison 2022 au château avec le Bal du Tout-monde, proposé à l’occasion de la Nuit des musées. Elle revient avec une proposition originale : “Traces de danses”. Ce carnet de voyage vidéo, sonore et dansé de voyages vécus à partir de 2018, nous mène à la rencontre de danses, d’histoires de danses et des artistes qui s’en font les passeurs, entre des terres liées par l’histoire du commerce triangulaire. Une route aujourd’hui illuminée par une circulation de danses et de musiques qui reflètent la dimension résistante, créatrice et réparatrice des cultures des peuples d’Afrique et d’Amérique. Avec Marie Houdin et DJ Freshhh Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/lhumain-dabord-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=7-fvrier&utm_medium=email