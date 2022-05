TRACES # – Auguste Bienvenue La Manufacture CDCN, 20 mai 2022, Bordeaux.

[Traces #](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/traces-auguste-bienvenue-22-mars-2022/?portfolioCats=18%2C22) / Cie Auguste Bienvenue ———————————————————————————————————————————————- ### 20 mai 2022 ### 50 min – tout public ### – – – Dans Traces #, le temps semble plus dense, plus lent. Les deux danseurs aux gestes souples et précis habitent une scène graphique, dessinée avec la lumière. Quinze ans après la première de cette pièce, ils la remettent sur l’écheveau, en intégrant un scénographe et un musicien. Son sens se démultiplie : que reste-t-il des traces originelles ? Quelles nouvelles traces laisseront-ils ? Comment donnent-ils corps à leurs pensées d’aujourd’hui ? La conjugaison nouvelle des sensibilités appelle à la (re)découverte… – – – • Idée originale Bienvenue Bazié, Auguste Ouédraogo et le collectif » Le Génie de la Bastille « / Chorégraphie Bienvenue Bazié / Interprétation Bienvenue Bazié et Auguste Ouédraogo / Création lumière Paul Argis / Composition musicale Khalil Hentati (AKA Epi) / Création costumes Vincent Dupeyron / Scénographie Sada Dao / Photos ©Park Sang Yun & ©Nestor Da – – – > Avant et après les spectacles, Books on the Move vous invite à venir feuilleter les nouveautés et les raretés, les incontournables et les introuvables de la littérature en danse et performance. > Bar / resto : avant et après les spectacles, Gang of food vous accueille dans la verrière pour boire un verre ou grignoter

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



