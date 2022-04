Tracer la route Cuisery, 4 juin 2022, Cuisery.

6 6 EUR Concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chansons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo. Un Atelier réalisé le matin avec des habitants de Cuisery sur le thème de « Raconte -moi ta ville » sera intégré dans le spectacle.

L’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la route … Sur scène, François Gaillard à l’accordéon chante tandis que Marie Bobin dessine et improvise des illustrations en direct, retransmises sur écran.

