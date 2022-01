TRACE VOSGIENNE DE SKI DE FOND La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

TRACE VOSGIENNE DE SKI DE FOND La Bresse, 5 février 2022, La Bresse. TRACE VOSGIENNE DE SKI DE FOND La Bresse

2022-02-05 – 2022-02-06

La Bresse Vosges Trace Vosgienne SKI 2022, course populaire de ski de fond, étape du Marathon Ski Tour. Plusieurs courses pour tous niveaux avec épreuves de promotion pour les enfants. infotracevosgienne@gmail.com +33 6 84 21 40 90 http://www.tracevosgienne.fr/ DR

La Bresse

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse Ville La Bresse lieuville La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

TRACE VOSGIENNE DE SKI DE FOND La Bresse 2022-02-05 was last modified: by TRACE VOSGIENNE DE SKI DE FOND La Bresse La Bresse 5 février 2022 La Bresse Vosges

La Bresse Vosges