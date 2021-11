Trace ta route Café de la Route, 30 novembre 2021, Villenave-d’Ornon.

Trace ta route

Café de la Route, le mardi 30 novembre à 15:00

Infos Jeunes Villenave d’Ornon et la [Mission Locale des Graves](https://www.missionlocaledesgraves.fr/) vous invite à un atelier organisé dans le cadre de la journée de la mobilité. ————————————————————————————————————————————————————————————– Cette journée aura pour but de faire connaître toutes les formes de mobilités sur le territoire à destination des jeunes. En partenariat avec [Infos Jeunes Bègles](https://www.mairie-begles.fr/accueil-jeunesse/), [Cycles et Manivelles](https://www.cycles-manivelles.org/), [Wimoov](https://www.wimoov.org/), [Mamma](https://www.bordeaux.fr/o1586/la-maison-metropolitaine-des-mobilites-alternatives-mamma) (Maison métropolitaine des mobilités alternatives), [](https://www.infotbm.com/fr) [Bordeaux Métropole](https://www.bordeaux-metropole.fr/), [TBM](https://www.infotbm.com/fr), Esteys. **Venez nombreux !** ### **Au programme :** * Astuces et informations * Atelier de réparage et marquage de ton vélo (pièce d’identité obligatoire) * Quizz et lots à gagner

Entrée libre

Viens découvrir les bons plans pour bouger

Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T19:00:00