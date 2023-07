MARCHE NOCTURNE Tracastel Espondeilhan, 25 août 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Lors des des marchés nocturnes d’Espondeilhan, retrouvez les artisans créateurs, producteurs et artisans de bouche. Vous pourrez vous restaurer sur place et une buvette est à votre disposition..

2023-08-25 18:00:00 fin : 2023-08-25 23:00:00. .

Tracastel

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



At Espondeilhan’s night markets, you’ll find creative craftsmen, producers and food artisans. You’ll be able to eat on site, and a refreshment bar is available.

En los mercados nocturnos de Espondeilhan encontrará artesanos creativos, productores y artesanos alimentarios. Se puede comer allí mismo y hay un bar de refrescos.

Auf den Nachtmärkten von Espondeilhan finden Sie Kunsthandwerker, Produzenten und Gastronomiebetriebe. Sie können sich vor Ort verpflegen und es steht Ihnen ein Getränkestand zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE