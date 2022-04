Trab Tour Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Trab Tour Cave Poésie René Gouzenne, 18 avril 2022, Toulouse. Trab Tour

Cave Poésie René Gouzenne, le lundi 18 avril à 21:00

### Musique chaâbi – Raï jam Une jam pour se plonger aux sources des musiques populaires algériennes… Une jam comme une balade à la découverte des musiques du maghreb, du diwane au maalouf en passant par le raï et le chaâbi. Voici le pari du #TRABTOUR. Chaque fois, le #TRABTOUR accueillera un «cheikh» pour mettre à l’honneur sa « senâa » (sa discipline musicale), partager avec lui son savoir et assurer une scène ouverte des plus festives et dépaysantes. ### Plus d’infos [Site Cave Poésie](http://www.cave-poesie.com/trab-tour-3/) ### ![]() ### Infos pratiques * Le 18 avril à 21h * Salle foyer

Prix libre

Culture Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T21:00:00 2022-04-18T22:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cave Poésie René Gouzenne Adresse 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Departement Haute-Garonne

Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Trab Tour Cave Poésie René Gouzenne 2022-04-18 was last modified: by Trab Tour Cave Poésie René Gouzenne Cave Poésie René Gouzenne 18 avril 2022 Cave Poésie René Gouzenne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne