TRÀ MARE E MONTE – PRINTEMPS DES POÈTES CHEMILLE Cercle Pointu Porte 8 – Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

12 EUR « Trà Mare e Monte explore avec bonheur et émotion les répertoires de tradition orale des cultures latines, principalement corse.

Une invitation à fouler les chemins qui mènent de la mer à la montagne, en passant par le maquis, la plaine ou encore les déserts, comme autant de sentiers menant à un patrimoine commun. » Chant : Sandra Casanova-Baron

Guitare : Delphine Baron-Casonava

Guitare/Théorbe : Christophe Chevallier

Bandonéon : Jean-Pierre Florent

Chant/Lecture : Laurent Khider

Violon: Laure Zanotti

Tout Public Concert de Caminu au théâtre de l'Arbre à Fil ! contact@larbreafil.fr +33 6 60 05 71 43 http://www.larbreafil.fr/

