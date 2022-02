TPS vous ouvre ses portes ! Télécom Physique Strasbourg,Pôle API, 5 mars 2022, Illkirch-Graffenstaden.

TPS vous ouvre ses portes !

Télécom Physique Strasbourg, Pôle API, le samedi 5 mars à 09:00

[Télécom Physique Strasbourg](https://www.telecom-physique.fr/) est une école d’ingénieurs interne de l’Université de Strasbourg et partenaire stratégique de l’Institut Mines-Télécom. Elle forme des ingénieurs de recherche et développement, créatifs, innovants au sein des secteurs stratégiques de la nouvelle économie numérique, de l’ingénierie pour la santé et de la physique. Les principaux champs d’expertise de nos diplômés couvrent la physique, la microélectronique et les nanosciences, l’automatique et la robotique, l’informatique et les réseaux (infrastructures numériques et objets communicants), le traitement des données (“data science / Big Data” qui comprend le traitement du signal et des images), l’optique et laser ainsi que l’ingénierie pour la santé. Les [4 diplômes d’ingénieur](https://www.telecom-physique.fr/formation/presentation-des-diplomes/) sont habilités par la CTI. Accessibles en formation initiale sous statut d’étudiant, après les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ou sur titre : * [**Ingénieur généraliste** (concours commun INP)](https://www.telecom-physique.fr/fileadmin/uploads/websites/telecom-physique/02-Formation/Zone_de_telechargement/Fiche-diplome-GENERALISTE.pdf) * [**Ingénieur spécialiste Technologies de l’Information pour la Santé** (concours Mines-Télécom)](https://www.telecom-physique.fr/fileadmin/uploads/websites/telecom-physique/02-Formation/Zone_de_telechargement/Fiche-diplome-TI-SANTE.pdf) * [**Ingénieur spécialiste Informatique et Réseaux** (concours Mines-Télécom et DUT informatique](https://www.telecom-physique.fr/fileadmin/uploads/websites/telecom-physique/02-Formation/Zone_de_telechargement/Fiche-diplome-IR.pdf). Accessible en alternance (15 jours à l’Ecole, 15 jours en entreprise) sous statut d’apprenti et en formation continue, en partenariat avec l’ITII d’Alsace, après un DUT ou BTS : * [**Ingénieur spécialiste Electronique et Informatique Industrielle**](https://www.telecom-physique.fr/fileadmin/uploads/websites/telecom-physique/02-Formation/Zone_de_telechargement/Fiche-diplome-EII-alternance.pdf). En outre, l’Ecole porte le [Master Imagerie, Robotique et Ingénierie pour le Vivant (IRIV)](http://masteririv.u-strasbg.fr/) qui propose 6 parcours en 2e année. Ce master est fortement ouvert à l’international.

Entrée libre, les visiteurs sont bienvenus, particulièrement les étudiants en bac+2 (Classes prépas, DUT/BUT, BTS…) en recherche d’une formation ingénieur sous statut étudiant ou en alternance.

Rencontrez nos enseignants et élèves-ingénieurs pour connaître nos cursus, visitez nos locaux et découvrez nos équipements spécialisés, nos Travaux Pratiques de Physique et notre FabLab.

Télécom Physique Strasbourg,Pôle API 300, boulevard Sébastien Brant, 67412 Illkirch Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T17:00:00