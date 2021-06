Strasbourg TAPS Laiterie Bas-Rhin, Strasbourg TOYO ! TAPS Laiterie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

du mardi 20 juillet au mercredi 21 juillet à TAPS Laiterie

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il s’approche et découvre Toyo. Toyo c’est un tuyau de chantier… quelle aubaine ! Coline la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui. Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très souple, il se glisse à l’intérieur… Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une maison ! Gillou l’enjambe, le traverse en tous sens, se plie, s’emmêle, s’y coince même parfois ! Pas d’inquiétude, Coline vient l’aider à s’en extirper. Alors Gillou replonge dedans, disparaît quelques instants… avant d’en ressortir par l’autre bout ! _Informations complémentaires, photos et réservation : [https://taps.strasbourg.eu/programmation/toyo/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/toyo/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Cirque et musique, dès 3 ans TAPS Laiterie 10 rue du Hohwald, 67000 Strasbourg Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin

2021-07-20T10:30:00 2021-07-20T11:00:00;2021-07-20T17:00:00 2021-07-20T17:30:00;2021-07-21T10:30:00 2021-07-21T11:00:00

