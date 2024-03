Toyo [Fête du livre jeunesse] Maison du livre, de l’image et du son, samedi 6 avril 2024.

Toyo [Fête du livre jeunesse] spectacle Samedi 6 avril, 09h00 Maison du livre, de l’image et du son

Réservation uniquement au point accueil, inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles

Clin d’oeil aux chantiers dans la ville, Toyo est un tuyau tout rigide, tout froid… Jusqu’à la rencontre avec la violoniste Coline Rigot et l’équilibre-contorsionniste Gilles Charles-Messance. Toyo se transforme alors en carapace, en costume, en chapeau, en avion et même en maison… Avec le talent et la magie qu’on leur connaît, Les Colporteurs livrent ici une partition où l’on s’émerveille autant qu’on rit.

Par la compagnie Les Colporteurs.

Jeune public Fête du livre jeunesse