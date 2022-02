Toyo ! – Cie Les Colporteurs maison Folie Wazemmes, 30 mars 2022, Lille.

Toyo ! – Cie Les Colporteurs

le mercredi 30 mars à maison Folie Wazemmes

**A partir de 3 ans.** Un contorsionniste et une violoniste combinent leurs talents pour donner vie à un tuyau de chantier,”Toyo”, et explorent avec malice les mille et une possibilités de ce drôle de partenaire. La rencontre fait naître une multitude de situations ludiques et inventives : costume, périscope, chapeau, avion ou maison, l’accessoire s’anime au gré des notes du violon… Une création circassienne musicale drôle et touchante, qui saura émerveiller petits et grands. _Avec Gilles Charles-Messance, artiste de cirque et Coline Rigot, musicienne_ _Mise en scène : Antoine Rigot, Julien Lambert_ _Conseil artistique : Agathe Olivier_ _Création musicale : Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland_ Billetterie en ligne : [[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)](https://billetterie-spectacles.lille.fr) Plus d’informations : Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, 59000 Lille 0320782023 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Dans le cadre de Maxi’Mômes : un festival pour les enfants et leur famille.

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T10:30:00;2022-03-30T16:00:00 2022-03-30T16:30:00