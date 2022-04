Toybloïd Bourbon-Lancy, 25 juin 2022, Bourbon-Lancy.

Toybloïd rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

2022-06-25 – 2022-06-25 rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140

Toybloïd, c’est un cocktail entre rock, garage, punk et pop. Le trio français formé en 2007 à Paris composé de Lou (fille de Stéphane Sirkis), Madeleine et Grégoire, s’est déjà produit aux côtés d’Indochine, Skip the Use, The Offspring et bien d’autres.

Ils présentent des morceaux énergiques et engagés qui abordent la place des femmes dans notre société, l’amour ou encore l’acceptation de soi.

Le groupe bourbonnien de rock alternatif Cactus assurera la 1ère partie de ce concert avec ses textes personnels et engagés.

Samedi 25 juin à 20h30 – Espace culturel Saint-Léger

Tarif unique : 10€

Réservations à l’Office de Tourisme et du Thermalisme ou sur Billetweb.fr/pro/bourbonlancy

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

+33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/concert-toybloid

rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

