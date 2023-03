Toy cup #1 snowboard génération Secteur Aulian / Téléski « Pourtères » Luz-Saint-Sauveur OT de Luz St Sauveur, CDT65 Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Boarder (F + H), toutes catégories.

Compétition ouverte aux licenciés FFS.

Qualifications à compter de 11H le samedi, 10H30 le dimanche.

Finales dès 13H le samedi, 12H30 le dimanche 5.

Remise des prix :

– samedi 4 : devant l’Office de Tourisme de Luz.

– dimanche 5 : station de ski Luz-Ardiden (devant l’ESF). jean-louis65@orange.fr +33 6 87 46 29 12 Secteur Aulian / Téléski « Pourtères » LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

