Tovaritch de Jacques Deval Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tovaritch de Jacques Deval Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon, 10 mars 2022, Paris. Tovaritch de Jacques Deval

du jeudi 10 mars au samedi 26 mars à Théâtre de la Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon

Théâtre « Tovaritch » de Jacques Deval avec la Compagnie _Le Poulailler_ au profit d’associations variées. Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19, mardi 22, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 à 20h, dimanche 20 à 15h. La troupe joue notamment au profit du Patronage de la paroisse (sélectionner CASL au moment de prendre votre place) et pour l’association _Aux captifs la libération_.

Adulte : 15€ / Enfants (moins de 16 ans) et étudiants : 10€

sur une mise en scène de Gilles Gourmelen. Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Paris Quartier de Grenelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T22:45:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:45:00;2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T22:45:00;2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T22:45:00;2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T22:45:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:45:00;2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T22:45:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T17:45:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T22:45:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T22:45:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:45:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon Adresse 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Ville Paris lieuville Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon Paris Departement Paris

Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tovaritch de Jacques Deval Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon 2022-03-10 was last modified: by Tovaritch de Jacques Deval Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon Théâtre de la Maison des Œuvres,paroisse Saint-Léon 10 mars 2022 Paris paroisse Saint-Léon Paris Théâtre de la Maison des Œuvres

Paris Paris