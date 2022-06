Touzarzimut Gujan-Mestras, 29 juillet 2022, Gujan-Mestras.

Touzarzimut

Chemin du Loup Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras Gironde Lac de la Magdeleine Chemin du Loup

2022-07-29 10:00:00 – 2022-07-31

Lac de la Magdeleine Chemin du Loup

Gujan-Mestras

Gironde

40 exposants. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, danse et musique proposés par l’association Touzarzimut. Un programme haut en couleur et de belles découvertes en perspective !

Démonstrations et ateliers gratuits.

Vendredi 29 Théâtre « Cyrano » Interprétation libre et fantaisiste par l’ESAT d’Audenge.

Samedi 30 à 19h vernissage et concert LES SUSTAINERS

Restauration sur place.

40 exposants. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, danse et musique proposés par l’association Touzarzimut. Un programme haut en couleur et de belles découvertes en perspective !

Démonstrations et ateliers gratuits.

Vendredi 29 Théâtre « Cyrano » Interprétation libre et fantaisiste par l’ESAT d’Audenge.

Samedi 30 à 19h vernissage et concert LES SUSTAINERS

Restauration sur place.

+33 7 83 77 12 23

40 exposants. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, danse et musique proposés par l’association Touzarzimut. Un programme haut en couleur et de belles découvertes en perspective !

Démonstrations et ateliers gratuits.

Vendredi 29 Théâtre « Cyrano » Interprétation libre et fantaisiste par l’ESAT d’Audenge.

Samedi 30 à 19h vernissage et concert LES SUSTAINERS

Restauration sur place.

Ville GM

Lac de la Magdeleine Chemin du Loup Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-06-22 par