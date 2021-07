Touzarzimut Gujan-Mestras, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Gujan-Mestras.

Touzarzimut 2021-07-30 – 2021-07-31 Lac de la Magdeleine Chemin du Loup

Gujan-Mestras Gironde

Peintres, scuplteurs, dessinateurs, photographes, danse et musique proposés par l’association Touzarzimut. Un programme haut en couleur et de belles découvertes en perspective !

Démonstrations et ateliers gratuits.

Invités d’honneur : Nathalie Montet, Artiste Peintre

Restauration sur place.

+33 7 83 77 12 23

Touzarzimut

